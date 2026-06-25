Anschub gibt am Donnerstag die Kurszielerhöhung durch die Royal Bank of Canada, welche die Schätzung auf 720 von 670 Franken erhöht und ihr Outperform-Rating beibehält. Dies, nachdem über Monate hinweg mehrheitlich Kurszielsenkungen für Lonza hereingeprasst kamen. Der Analyst ist einer von 17 weiteren Experten, welche den Titel zum Kauf empfehlen, nebst nur einer Halten-Einschätzung.