Die russische Tochter der RBI ist neben der italienischen UniCredit die grösste westliche Bank in Russland. Seit Kriegsausbruch in der Ukraine prüft das Institut Optionen für einen Ausstieg. Anfang Mai erlitt das Institut einen herben Rückschlag: Die RBI musste nach einer Warnung des US-Finanzministeriums Pläne verwerfen, über eine komplizierte Transaktion Gewinne aus Russland herauszuholen. Grund dafür war das hohe Risiko vor einem Sanktionsverstoss. Die Raiffeisenbank Russland steuert immer noch die Hälfte zum Gewinn der Bankengruppe bei, die Konzernmutter in Wien kommt aber nicht an die Gelder heran. US-Finanzministerin Janet Yellen legte den in Russland tätigen Banken zuletzt nahe, ihr Geschäft in dem Land aufzugeben.