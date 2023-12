«Mit dieser Transaktion reduziert die RBI ihr Engagement in Russland», erklärte die Bank, die wegen ihres bisherigen Festhaltens am ertragsstarken Russlandgeschäft unter Druck von Investoren, Bankenaufsicht und US-Sanktionswächtern steht. Die RBI werde weiterhin an der Entkonsolidierung der russischen AO Raiffeisenbank durch einen Verkauf oder eine Abspaltung arbeiten, bekräftigte die Bank. Im Rahmen der Transaktion habe die RBI alle Sanktionsbestimmungen gewissenhaft eingehalten und werde dies auch weiterhin tun.