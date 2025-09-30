Lal bringt die Erfahrung von mehr als 16 Jahren innerhalb des Konzerns mit, wie Pfizer am Dienstag in einem Communiqué schrieb. Die 48-Jährige leitet momentan die Abteilung «Access and Value», wo sie für den Marktzugang von Pfizer-Produkten zuständig ist. Die gebürtige Zürcherin hatte zuvor verschiedene Führungspositionen für unterschiedliche Therapiegebiete inne, unter anderem in den Bereichen seltene Krankheiten sowie Atemwegserkrankungen und entzündliche Krankheiten.