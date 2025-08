US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht auf den 1. August einen Zollsatz von 39 Prozent für die Schweiz festgesetzt. In Kraft treten soll er am 7. August. «Es ist derzeit noch zu früh, um konkrete Auswirkungen der angekündigten Zölle abzuschätzen», erklärte Andreas Meile, Head Global Communications & Brand Management von Belimo, auf Anfrage von AWP. «Wir profitieren von unserer globalen Präsenz: Mit Niederlassungen in zahlreichen Ländern sowie weltweit verteilten Lieferanten ist Belimo in der Lage, flexibel zu agieren.»