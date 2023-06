Die AfD ist in den ostdeutschen Bundesländern besonders stark. Dort haben sich in den vergangenen Jahren viele internationale Unternehmen neu angesiedelt, darunter der US-Autobauer Tesla. Nach monatelangem Poker ist seit voriger Woche auch der Vertrag für den Bau einer neuen Chipfabrik von Intel in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) in trockenen Tüchern. Der US-Konzern will mehr als 30 Milliarden Euro in zwei sogenannte "Megafabs" stecken und langfristig etwa 3000 hoch qualifizierte Arbeitsplätze schaffen.