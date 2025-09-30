Friedrich Heinemann, ZEW

«Höhere Lebensmittelpreise und die anhaltende Teuerung bei den Dienstleistungen verhindern derzeit ein weiteres Absinken der Inflation. Allerdings gibt es zwei Faktoren, die in den kommenden Monaten eher preisdämpfend wirken: Erstens die Euro-Aufwertung zum Dollar, die Importe günstiger macht. Und zweitens die kluge Handelspolitik der Europäischen Kommission: Brüssel wurde zu Unrecht scharf kritisiert, Trumps Zollkrieg nicht mit EU-Gegenzöllen zu beantworten. Dies hätten die Verbraucher hierzulande bezahlt. Auch dank dieser besonnenen Haltung liegen die Importpreise derzeit um 1,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau und helfen, den Inflationsdruck etwas abzubremsen.»