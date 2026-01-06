Die Immobilien im Wert von knapp 45 Millionen Franken seien Mitte November mittels einer Sacheinlage erworben worden, teilte die Gesellschaft am Dienstagabend mit.
Bei der ersten in Genf erworbenen Immobilie handelt es sich laut der Mitteilung um eine gemischt genutzte Liegenschaft mit einem Verkehrswert von 29,1 Millionen Franken. Knapp zwei Drittel der Einnahmen in dieser Immobilie stammten aus der Wohnnutzung mit 27 Einheiten. Die zweite Liegenschaft hat einen Verkehrswert von 15,6 Millionen, wobei das Gebäude 16 Wohnungen umfasst.
Parallel zum Kauf der beiden Genfer Immobilien hat Realstone laut den Angaben die letzte Kapitalerhöhung des Jahres 2025 durchgeführt. Dabei sei über die Ausgabe von 52'299 neuer Anteile zusätzliches Kapital in Höhe von 21,8 Millionen Franken aufgenommen worden. Über das gesamte Jahr wurden für die Anlagegruppe in drei Kapitalerhöhungen insgesamt 120,7 Millionen eingenommen. Die Anzahl der Anteile beläuft sich nun auf 374'667.
(AWP)