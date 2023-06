Putin drohte Prigoschin mit einer harten Reaktion und forderte die Wagner-Söldner auf, sich an kriminellen Aktionen nicht zu beteiligen. "Wir brauchen die Einheit aller Kräfte", sagte der Präsident am Samstag in einer kurzfristig anberaumten TV-Ansprache. "Was wir sehen, ist ein Stich in den Rücken". Jeder, der die Waffen gegen die Armee erhebe, sei ein Verräter und werde bestraft. "All jene, die sich bewusst auf den Weg des Verrats begeben haben, die einen bewaffneten Aufstand vorbereitet haben, die den Weg der Erpressung und der terroristischen Methoden eingeschlagen haben, werden unvermeidlich bestraft werden", sagte Putin. "Sie werden sich sowohl vor dem Gesetz als auch vor unserem Volk verantworten." Das Militär habe die notwendigen Befehle.