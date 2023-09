Weber warnte davor, in Zeiten der Arbeitskräfteknappheit Erwerbslose zu drängen, jede bezahlte Arbeit anzunehmen. «Es wäre genau das Falsche, Leute mit oberster Priorität in den erstbesten Job zu vermitteln.» Es müsse darum gehen, den Berufsaufstieg und damit ein besseres Einkommen zu ermöglichen. «Da geht das Bürgergeld schon in die richtige Richtung», sagte Weber mit Blick auf die Qualifizierungs-Förderung. Wer im Bürgergeld eine Weiterbildung macht, bekommt seit Mitte 2023 eine zusätzliche monatliche Unterstützung von 150 Euro. Die Vermittlung in Arbeit steht nicht mehr an erster Stelle: Der Erwerb eines Berufsabschlusses und Weiterbildung haben Vorrang.