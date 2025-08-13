Die hohen US-Zölle dagegen dürften in der laufenden Bundesrechnung derweil noch keinen Effekt haben. Aktuell sei unsicher, wie sich die Schweizer Wirtschaft auf diese neue Situation einstellen werde, so die EFV. Abhängig davon dürften sich die Zölle ab 2026 auf die Ausgaben für Kurzarbeit und auf die Mehrwertsteuer auswirken. Weitere Effekte bei den Einnahmen seien mit grösserer zeitlicher Verzögerung zu erwarten.