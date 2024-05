«Die KI-Investitionen der EU stiegen im Zeitraum 2018 bis 2020 zwar stetig an», heisst es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der Luxemburger Behörde. Dennoch habe sich die KI-Investitionslücke zwischen den USA und der EU, die sowohl den öffentlichen als auch den privaten Sektor betreffe, in diesem Zeitraum Schätzungen zufolge mehr als verdoppelt. «Die EU liegt um über 10 Milliarden Euro zurück», so der Rechnungshof. Staatliche Stellen und private Unternehmen haben in den USA also deutlich mehr Geld in die Hand genommen.