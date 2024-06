In Frankreich finden am 30. Juni und 7. Juli vorgezogene Parlamentswahlen statt. Am Samstag waren Hunderttausende Menschen in ganz Frankreich gegen den RN auf die Strassen gegangen. Macron hatte nach der deutlichen Niederlage seines Bündnisses bei der Abstimmung zum Europäischen Parlament die vorgezogenen Wahlen angeordnet.