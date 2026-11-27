Um seine Argumentation zu unterstreichen, legte Volkswagen vor Gericht eine Übersicht über die Importdaten von Mercedes, BMW, ​Kia, ​Isuzu und JSW MG Motor vor. ⁠Die für das Indien-Geschäft zuständige Tochter Skoda lehnte eine Stellungnahme ​ab und verwies ⁠auf das laufende Verfahren. Kia lehnte eine Stellungnahme zu den VW-Angaben ab und ‌erklärte, Autoteile in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen einzuführen. Die anderen Autobauer und die indischen Steuerbehörden antworteten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Das Gericht ‌in Mumbai soll am Montag über die Klage von VW ​entscheiden. Allerdings dürfte es Insidern zufolge dabei zunächst darum gehen, ob die Steuerbehörden zwölf Jahre zurückliegende Importe untersuchen durften.