Die Auszahlung an Mateschitz beinhaltete seinen Anteil an der Hälfte des Red-Bull-Jahresgewinns von 1,51 Milliarden Euro und 500 Millionen Euro an Gewinnrücklagen, die unter den Aktionären, einschliesslich der Familie Yoovidhya in Thailand, aufgeteilt wurden. Mateschitz erhielt zusätzlich zu seinem anteiligen Anteil eine zusätzliche Zahlung von 250 Millionen Euro.