Auch die Wachstumsaussichten bereiten der OECD-Chefvolkswirtin Clare Lombardelli Sorgen. Sie erklärte am Dienstag gegenüber Reportern, dass die Auswirkungen «die Haushalte und die Nachfrage belasten werden» - und dass Europa aufgrund seiner Abhängigkeit von Energieimporten stärker leiden wird als die USA. Die Steuern in Europa bedeuten, dass man dort weniger empfindlich auf Kostenveränderungen reagiert als in den USA. Im vergangenen Jahr waren die Kosten für Benzin in Deutschland und im Vereinigten Königreich etwa doppelt so hoch wie in den USA.