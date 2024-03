In die Schlagzeilen geriet Reddit während der «Meme»-Kurskapriolen 2021. Damals hatten sich Kleinanleger im Forum «Wallstreetbets» dazu verabredet, Aktien von Firmen zu kaufen, auf deren Kursverfall Hedgefonds in grossem Stil gewettet hatten. Das prominenteste Beispiel war der US-Videospielehändler GameStop, deren Titel teilweise zweistellige prozentuale Kursgewinne verbuchten. Mit dieser konzertierten Aktion brockten die Reddit-Nutzer Profi-Anlegern milliardenschwere Verluste ein und trieben einige von ihnen in den Ruin.