Das 2005 von Steve Huffman und Alexis Ohanian gegründete und in San Francisco ansässige Unternehmen, das in einer Finanzierungsrunde im Jahr 2021 mit zehn Milliarden Dollar bewertet worden war, strebe an, etwa zehn Prozent seiner Anteile im Rahmen der Aktienemission zu verkaufen, fügten die Insider hinzu. Reddit wollte keinen Kommentar in der Sache abgeben.