Die US-Behörden teilten der Schweiz mit, dass eine Stückzahlreduktion eine Option für die Abfederung der massiven Kostensteigerung sein könnte. Kaj-Gunnar Sievert, Sprecher des Bundesamts für Rüstung (Armasuisse), bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung der «NZZ am Sonntag». Aus Sicht der US-Regierung sei es eine souveräne Entscheidung der Schweiz, wenn sie weniger F-35-Jets bestellen wolle, so der Armasuisse-Sprecher.