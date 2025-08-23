Geplant war eine Senkung des Koordinationsabzugs auf 20 Prozent des AHV-Lohnes, um sicherzustellen, dass 80 Prozent des Lohnes von Teilzeitbeschäftigten in der beruflichen Vorsorge versichert sind. Die Reform ist gescheitert, Pensionskassen können auch weiterhin den Koordinationsabzug in Höhe von aktuell 26 460 Franken vom Einkommen abziehen und die Vorsorgebeiträge nur auf den dann übrig bleibenden Teil des Einkommens berechnen. Allerdings agieren viele Pensionskassen in der Praxis bereits progressiver und passen den Koordinationsabzug freiwillig an den Grad der Beschäftigung ihrer Arbeitnehmenden an oder verzichten sogar ganz darauf und versichern stattdessen den vollen Lohn.