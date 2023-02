Hapag-Lloyd profitiert vom Boom in der Container-Schifffahrt. Der Vorstand will die Dividende daher auf 63 (2021: 35) Euro je Aktie annähernd verdoppeln, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) war im vergangenen Jahr - zum 175-jährigen Jubiläum - nochmals auf 17,5 (9,4) Milliarden Euro geschnellt. Allein der Hamburger Milliardär Klaus-Michael Kühne, einer der reichsten Deutschen, kassiert damit von Hapag-Lloyd 3,3 Milliarden Euro Dividende. Die gleiche Summe geht an den südamerikanischen Grossaktionär CSAV.