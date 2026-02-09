Hapag-Lloyd wagt Rückkehr ins Rote Meer

Gegen Anfang des Monats hatte Hapag-Lloyd angekündigt, nach mehr als zwei Jahren wieder mit einem Dienst das Rote Meer zu durchfahren. Schiffe fahren dabei unter dem Schutz von Marineeinheiten. Die Fahrten waren ursprünglich wegen der Angriffe der Huthi-Miliz eingestellt worden.