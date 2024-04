«Wir halten nicht viel davon, viele Minderheitsanteile zu besitzen.» Einige gebe es aber im Portfolio des Unternehmens. Bisher ist der Hamburger Traditionskonzern an Terminals in der Hansestadt selbst, in Wilhelmshaven, sowie in Häfen in Europa, Lateinamerika, den USA, Indien und Nordafrika beteiligt. Darüber hinaus wird nun auch der Nahe und Ferne Osten ins Visier genommen. Indien gilt Hapag-Lloyd auch im Gesamtgeschäft als Schlüsselmarkt, was ebenso für Afrika, Südostasien und den Pazifik-Linienverkehr gilt.