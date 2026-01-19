Die MFZ beaufsichtigt «die erste und grösste Freizone des Landes», die im Jahr 2000 auf einer Fläche von 2576 Hektaren geschaffen wurde und auf bis zu 20'000 Hektaren erweitert werden kann. An dem Modernisierungsprojekt beteiligt sind neben der MFZ der katarische Fonds Maha Capital Partners sowie der Hafenbetreiber Terminal Investment Limited (TIL) des Schifffahrtsriesen MSC.