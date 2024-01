Maersk setzt auf Methanol - Treibstoff-Produktion in China

Nicht weit davon entfernt im Hamburger Hafen taufte First Lady Elke Büdenbender im Herbst die «Berlin Express» - das erste von zwölf Grosscontainerschiffen, die Hapag-Lloyd bis 2025 in den Dienst stellen will und die mit Dual-Fuel-Technik ausgerüstet sind. Sie können auch mit nicht-fossilen Brennstoffen und so nahezu ohne CO2-Emissionen betrieben werden. Vorerst wird allerdings LNG verwendet, das laut Hapag-Lloyd den CO2-Ausstoss um bis zu 25 Prozent reduzieren kann. Der weltweite Branchenprimus MSC will seine Flotte von derzeit fast 800 Schiffen mit 100 Dual-Fuel-Schiffen erneuern.