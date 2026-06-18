Ministerpräsident Manuel Marrero stellte den ‌Abgeordneten ⁠am Donnerstag ein umfassendes Reformpaket vor, das weitreichende Privatisierungen vorsieht. Die ⁠von der Kommunistischen Partei und dem ehemaligen Staatschef Raul Castro unterstützten Massnahmen ‌sehen unter anderem die Zulassung privater Immobilienprojekte vor. ‌Darüber hinaus sollen Staatsbetriebe in ​private Unternehmen mit Aktienbeteiligungen umgewandelt werden und private Banken Zugang zum Finanzsektor erhalten. Zudem soll die Bürokratie für private Unternehmer abgebaut werden. Es handele sich um die grösste Veränderung des sozialistischen Modells seit ‌der Revolution von 1959 unter Fidel Castro.