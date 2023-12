"Das Interesse der Investoren an nicht kotierten Unternehmen hat deutlich zugenommen", resumierte André Spillmann, Senior Sales-Verantwortlicher bei Lienhardt & Partner. So legte bei der Privatbank der Handelsumsatz mit Nebenwerten im Jahr 2023 um über 15 Prozent zu. "Dies ist unter anderem auf den Wechsel der Bobst Group von der SIX an die Ausserbörse zurückzuführen", erklärte Spillmann. Daneben habe es einige grössere Transaktionen (Block Trades) zwischen zwei oder mehreren Parteien gegeben.