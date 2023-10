In Polen liegt die national-konservative Partei PiS (Recht und Gerechtigkeit) von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bei der mit Spannung erwarteten Parlamentswahl vorne. Trotzdem könnte es zu einem Regierungswechsel kommen. Eine Schlüsselrolle dürfte nun Oppositionsführer Donald Tusk einnehmen. In ersten Prognosen kam die PiS auf 36,8 Prozent der Stimmen. Sie kann damit mit 200 der 460 Sitze im Parlament rechnen, hat also keine Mehrheit. Das könnte der Opposition die Möglichkeit geben, eine Regierung zu schmieden. Tusk sagte, die Demokratie habe gewonnen, und die PiS werde aus dem Amt entfernt. «Ich war in meinem Leben noch nie so glücklich.»