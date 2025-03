Die deutsche Konjunktur ist aus Sicht der Bundesregierung zu Jahresbeginn noch nicht in Gang gekommen, könnte aber von dem geplanten Finanzpaket profitieren. «Die wirtschaftliche Schwäche setzt sich angesichts verhaltener binnen- und aussenwirtschaftlicher Nachfrage fort», heisst es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht des Wirtschaftsministeriums. Die Lage sei weiterhin geprägt von hohen innen- und aussenpolitischen Ungewissheiten: «Aussenpolitisch vor allem mit Blick auf die sprunghafte US-Handelspolitik sowie die Perspektiven des Krieges in der Ukraine, innenpolitisch hinsichtlich der Ausgestaltung und Umsetzung der finanzpolitischen Vorschläge im Kontext der laufenden Sondierungsgespräche», teilte das Ressort von Wirtschaftsminister Robert Habeck weiter mit.