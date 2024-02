Im Iran ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Störungen an Gas- und Ölpipelines gekommen. Die Infrastruktur gilt als marode und anfällig, Reparationen und Erneuerungen sind wegen der internationalen Sanktionen gegen das Land schwierig. Mehrfach wurden von offizieller Seite Saboteure für Störungen verantwortlich gemacht. Unabhängig überprüfen lässt sich das praktisch nicht. Ebenso wenig ist klar, ob es einen Zusammenhang mit der Rolle des Irans in den Konflikten in der Region oder mit der für den 1. März geplanten Parlamentswahl in der Islamischen Republik gibt. In dem Land kam es nach dem gewaltsamen Tode der Kurdin Mascha Amini in Teheran im September 2022 immer wieder zu massiven Protesten, die von den Sicherheitskräften niedergeschlagen wurden.