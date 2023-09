In Katalonien würde man diese Massen-Freilassungen feiern. In anderen Teilen des Landes reicht die Stimmung von Verärgerung bis hin zu offener Wut. In einer Umfrage von Mitte September sprachen sich rund 70 Prozent der Befragten gegen eine Amnestie aus - davon 59 Prozent Anhänger der Sozialisten. 69 Prozent der Befragten gaben an, sie glaubten, dass die Anführer der Separatisten 2017 ein Verbrechen begangen hätten.