Mit der Vorlage will der Bundesrat den Standort Schweiz für Rückversicherungen stärken. Nach geltendem Recht dürfen Versicherer nur mit ungebundenen Vermittlern zusammenarbeiten, wenn diese in der Schweiz registriert sind. Rückversicherer sind jedoch oft international tätig, und ihre Vermittler nicht immer hierzulande registriert. In der Folge hätten diese ihr Geschäft ins Ausland verlagert.