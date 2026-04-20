Der Grossteil der einen Milliarde Euro, die das Unternehmen für industrielle KI bereitstellt, werde aufgrund der regulatorischen Hürden in Europa in die USA fliessen, erklärte Siemens-CEO Roland Busch. Der AI Act und der Data Act der EU gingen am Ziel vorbei, indem sie industrielle KI wie Verbraucheranwendungen behandelten und bereits sektor-spezifisch regulierte Bereiche mit neuen Aufsichtsebenen überzögen, so Busch.