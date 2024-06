Die weltweiten Verkäufe von Luxusgütern für den persönlichen Bedarf - von Kleidung über Accessoires bis hin zu Schönheitsprodukten - dürften deshalb in diesem Jahr bei konstanten Wechselkursen zwischen null und vier Prozent wachsen. Das prognostiziert Bain in seinem zweimal jährlich erscheinenden Luxusbericht, der in der Modewelt grosse Beachtung findet.