«Es ist in der Tat nicht zu leugnen, dass die Auktionshäuser und der Kunstmarkt allgemein mitten in einem radikalen Wandel stehen», sagt der Zürcher Kunstmarktexperte Thomas Boller (61). Er war über 20 Jahre als Experte bei Sotheby’s tätig. Boller geht davon aus, dass die Zahl der grössten internationalen Auktionshäuser in den nächsten Jahren abnehmen wird. Kleinen Häusern räumt er nur Chancen ein, «wenn sie sehr fleissig sind und sich um gute Expertise und Kundenbindung kümmern.» Und er warnt: «Die mittelgrossen Anbieter werden am meisten zu kämpfen haben.» Bei jungen Vermögenden stosse der Besitz von Kunst kaum mehr auf Interesse.