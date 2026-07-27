In den USA habe die neu geschaffene Kaufkraft durch den KI- und Technologieboom die Erlöse um sechs Prozent steigen lassen, ‌so das Unternehmen. In Europa stagnierten die Umsätze im Quartal nach einem Rückgang in den ersten drei Monaten ​des Jahres, als der Konflikt im ​Nahen Osten den Tourismus ​besonders belastet hatte. Weltweit besonders gefragt waren Uhren und Schmuck ‌mit einem Umsatzplus von elf Prozent für Marken wie Tiffany und Bulgari.