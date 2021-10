Die seltene Distinktion wird Musk aber nicht durch den Hype um den Elektroautohersteller erhalten, sondern durch SpaceX. Das private Raumfahrtunternehmen stelle alle vorgefassten Meinungen darüber in Frage, was in Bezug auf Raketen, Trägersysteme und unterstützende Infrastruktur möglich sei, schrieb Adam Jonas von Morgan Stanley in einer Analyse mit dem Titel "SpaceX Escape Velocity ... Who Can Catch Them?".

Laut dem Bloomberg Milliardärs-Index macht SpaceX derzeit weniger als 17 Prozent des 241,4 Milliarden Dollar (207,7 Milliarden Euro) schweren Nettovermögens von Musk aus. Anfang des Monats wurde das Unternehmen in einer zweiten Aktienplatzierung mit 100 Milliarden Dollar bewertet.

Jonas schätzt den Wert von SpaceX auf 200 Milliarden Dollar. Der Analyst sieht das in den Bereichen Weltrauminfrastruktur, Erdbeobachtung, Weltraumforschung und anderen Segmenten engagierte Unternehmen als als mehrere in einem. Als am werthaltigsten betrachtet er das Satellitenkommunikationsgeschäft Starlink.

Als künftiger erster Billionär der Welt wurde Musk schon früher gesehen, allerdings vor allem aufgrund optimistischer Prognosen für die Kursentwicklung der Tesla-Aktie. Die Rally, die im letzten Jahr begann, hat das Nettovermögen des Firmengründers in die Höhe schnellen lassen. Allein am Montag wuchs es um 6,6 Milliarden Dollar.

Musks Beteiligung an SpaceX dürfte Berechnungen zufolge bei etwa der Hälfte liegen. Das Raketenunternehmen hat also noch einen weiten Weg vor sich, bevor es den Reichtum seines Gründers im Alleingang in den vierstelligen Milliardenbereich befördern kann.

(Bloomberg)