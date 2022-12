Was ist die Quelle dieser Vermögenskonzentration? Manche führten das auf Erbschaften zurück. In der Schweiz werden laut groben Schätzungen jährlich 90 Milliarden Franken vererbt. Die deutsche Politikerin und Buchautorin Sarah Wagenknecht gehört zu jenen, die die Vermögenskonzentration in erster Linie auf Erbschaften zurückführt.