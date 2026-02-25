Kein Mischkonzern mehr

GF ist in seiner früheren Form als Mischkonzern Geschichte. Nachdem der Verkauf der Division Casting Solutions im vergangenen Juli angekündigt worden war, ist er seit Mitte Februar nun auch abgeschlossen. Der Verkauf der Maschinenbausparte (ehemals Agie Charmilles) sowie einzelner Giessereien waren bereits früher erfolgt. GF konzentriert sich künftig auf die Bereiche Wasser und andere Flüssigkeiten und nennt es «Flow Solutions». Damit will das Unternehmen zum globalen Leader aufsteigen.