«Kurz nach dem Zusammenbruch der Credit Suisse haben die Unternehmen sofort Gespräche mit ausländischen Banken wie uns aufgenommen», erzählt Citi-Manager Jürg Hobi. Die Firmen hätten handeln müssen, weil eine so grosse Abhängigkeit von nur einer Bank riskant sei. Zudem bestehe die Gefahr, dass das Kreditangebot schrumpfe. Nachdem Citi im September 2022 die Betreuung von lokalen mittelständischen Firmen mit internationalem Geschäft aufgenommen habe, beschäftige der Konzern in dem Bereich jetzt acht Mitarbeiter, erklärte Hobi. «Die Ereignisse bei der Credit Suisse haben unsere Initiative im Commercial Banking beschleunigt.» Bis 2028 will Citi den Personalbestand im Commercial Banking in dem Land verdoppeln.