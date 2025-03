«Das Buchungsaufkommen für den Sommer verläuft so stark wie noch nie», sagte Alltours-Chef Willi Verhuven am Dienstag auf der Reisemesse ITB in Berlin. In der Hauptreisezeit erwartet das Unternehmen aus Düsseldorf zehn Prozent Umsatzwachstum. Im Schnitt stiegen die Preise über alle Zielgebiete hinweg um drei bis vier Prozent. Pauschalreisen seien deutlich stärker nachgefragt und der Trend zu Frühbuchungen, die mit bis zu 55 Prozent Preisnachlass verbunden seien, halte an.