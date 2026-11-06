Der US-Zimmervermittler Airbnb hat dank einer anhaltend hohen Reiselust seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr ‌erhöht. ⁠Man rechne für 2026 nun mit einem Umsatzwachstum im ⁠oberen Zehner-Prozentbereich, teilte Airbnb am Donnerstag mit. Zuvor war ein Plus im mindestens ‌mittleren Zehner-Prozentbereich erwartet worden. Die weltweite Nachfrage ‌nach Urlaubsreisen sei trotz Inflation ​und geopolitischer Unsicherheiten robust, hiess es zur Begründung. Zudem kündigte der Konzern aus San Francisco ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu zwölf Milliarden Dollar an. Die Aktie legte nachbörslich ‌um zehn Prozent zu.