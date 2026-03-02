Emirates, die grösste internationale Fluggesellschaft der Welt, setzte sämtliche Flüge von und nach Dubai bis Montagnachmittag (15 Uhr Ortszeit) aus und warnte vor weiteren Einschränkungen bis Donnerstag. Etihad Airways verlängerte seine Flugstornierungen bis 14 Uhr, während Qatar Airways alle Verbindungen nach und von Doha einstellte, nachdem der Luftraum über Katar geschlossen worden war. Die Auswirkungen reichen bis nach Asien: Cathay Pacific strich Flüge in den Nahen Osten bis zum 5. März, und in Indien verlängerte IndiGo seine Flugausfälle bis Dienstag.