Auf die Frage, ob der Reisekonzern Interesse an einem Anteilseigner habe, antwortete Vorstandschef Sebastian Ebel am Montagabend vor Journalisten: "Die Antwort ist relativ klar: ja." Der russische Oligarch Alexej Mordaschow, der rund 30 Prozent der TUI-Anteile hielt, darf wegen der EU-Sanktionen gegen Russland nicht auf sein Aktienpaket zugreifen. Ebel schloss nicht aus, dass auch chinesische Investoren interessiert sein könnten, machte aber klar, dass dies eher unwahrscheinlich sei. "Es gibt sicher Aktionäre, die näher bei einem sind, als andere." TUI mache keinen Umsatz in China, das sei ein sehr schwieriger Markt.