Joussen übt ein Rücktrittsrecht aus, das ihm im Zusammenhang mit den Auflagen der Corona- Stabilisierungsmassnahmen eingeräumt wurde, wie der Tourismuskonzern am Freitag mitgeteilt hat. Die Börse quittierte den Abgang mit einem Kursrückgang von bis zu 2,4 Prozent im Frankfurter Xetra-Handel.

In einem Brief an die Mitarbeiter erklärte Joussen, Tui habe das “harte Kapitel ‘Krise’” hinter sich gelassen. Nach zweieinhalb Jahren Pandemie folgten nun “Wiederaufbau und Neustart” mit Schuldenabbau, Bilanzstärkung und weiterer Konzerntransformation.

“Wir haben für alle Positionen im Management seit Jahren eine sehr vorausschauende Nachfolgeplanung, die wir regelmäßig mit dem Aufsichtsrat diskutieren”, so Joussen. “Auch deshalb finde ich den Zeitpunkt für einen Wechsel jetzt passend.”

Ebel sei “ein sehr geschätzter und verlässlicher Ratgeber, Vertrauter und Sparringspartner” gewesen, so der scheidende Tui-Chef. Er stehe für Kontinuität und genieße Vertrauen im Unternehmen sowie bei Geschäftspartnern und Investoren.

Neuer Finanzchef soll Mathias Kiep werden, der über jahrelange Kapitalmarkt- und Transaktionserfahrung verfügt und unter anderem im Investment Banking bei BNP Paribas und Lazard tätig war. Bei Tui prägte er die Transformation des Deutschlandsgeschäft mit.

(Bloomberg)