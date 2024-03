Die Lokführergewerkschaft GDL will nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn ab Mittwochabend und Donnerstagfrüh erneut und danach in Wellen ohne Ankündigungsfrist streiken, wie GDL-Chef Claus Weselsky am Montag in Berlin bekanntgab. Damit wird die Bahn auch kaum einen Notfahrplan aufstellen können.