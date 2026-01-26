Das ‌Verteidigungsministerium drohte Tokio mit einer «vernichtenden» militärischen Niederlage, ‍sollte es im Taiwan-Konflikt intervenieren. Takaichi hat ihre Äusserung zwar nicht zurückgenommen, sie aber später relativiert, ​indem sie Japans Position zur «Ein-China-Politik» bekräftigte. Zugleich warf sie China am 19. Januar vor, «Militärübungen rund um Taiwan» abzuhalten und durch die Kontrolle wichtiger Lieferketten wirtschaftlichen Zwang auszuüben.