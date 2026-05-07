Das Unternehmen erklärte, sein Modell sei das erste LLM, das auf einer vollständig subquadratischen Architektur basiert – einer Architektur, bei der der Rechenaufwand linear mit der Kontextlänge wächst. Sollte sich diese Behauptung bewahrheiten, wäre dies ein echter Wendepunkt bei der Skalierung von KI‑Systemen. Bei 12 Millionen Tokens reduziere die neue Architektur den Aufmerksamkeitsaufwand im Vergleich zu anderen Spitzenmodellen um fast das 1000-fache – ein Wert, der, unabhängig bestätigt, die Effizienzgewinne aller bestehenden Ansätze in den Schatten stellen würde, wie Venturebeat berichtete.