Bei den Konkurseröffnungen liegt der Anstieg der Firmenkonkurse im ersten Halbjahr 2026 insgesamt bei rund 60 Prozent. Unter Einbezug der Konkurse wegen organisatorischer Mängel betrage das Plus noch etwa 50 Prozent. Besonders betroffen seien der Bau, Handel und das Gastgewerbe. Hier haben kleinere Betriebe laut Creditreform unter hohen Mieten, grosser Konkurrenz und einem veränderten Konsumverhalten gelitten.