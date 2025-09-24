Die Bestände schwanken je nach Käufen oder Verkäufen, aber auch durch Bewertungsänderungen. Der Bloomberg-US-Treasury-Index gab im Juli nach, nachdem er im Vormonat noch gestiegen war. Die Transaktionsdaten zeigten, dass sowohl private als auch staatliche Investoren im Juli netto Käufer von Treasuries und Notes waren. Private Händler trennten sich allerdings von kurzfristigen Bills, während institutionelle Investoren auch hier zulegten.